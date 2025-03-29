Beşiktaş Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik ve Sosyal Yardım Çalışmaları Gerçekleştirdi

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, bayram öncesi ilçenin sokak, cadde, cami ve mezarlıklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek "Evde Temizlik", "Evde Kuaför" ve "Pratik Ev Düzenlemeleri" hizmeti verdi.

Beşiktaş Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için temizlik hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle ibadet alanlarının hijyenine önem veren belediye ekipleri, cami içlerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik çalışmalarıyla ilçede bayram öncesi temiz bir atmosfer oluşturuldu.

Sosyal yardımlar kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik esenlik hizmetleri de sunuldu. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek "Evde Temizlik", "Evde Kuaför" ve "Pratik Ev Düzenlemeleri" hizmetleri gerçekleştirdi.

"Cami ve mezarlıklarımızda temizlik çalışmalarımızı tamamladık"

Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, bayram öncesi gerçekleştirilen çalışmaların önemini vurgulayarak, "Ramazan Bayramı'na pırıl pırıl bir Beşiktaş ile giriyoruz. Cami ve mezarlıklarımızda temizlik çalışmalarımızı tamamladık, komşularımızın ibadetlerini ve ziyaretlerini huzurla gerçekleştirebilmesi için görev başındayız. Beşiktaş'ta her zaman hürmet var. Bu bayramda da büyüklerimizin gönülleri rahat olsun, yüzleri gülsün diye evde bakım desteğimizle yanlarındayız" dedi.