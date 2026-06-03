Beşiktaş Belediyesi'nde Emekçilerin Yüzünü Güldüren Gelişme

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi'nde, çalışanların maaş, mesai ve TİS alacaklarının tamamı ödendi. Belediye emekçilerinin uzun süredir beklediği ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte yüzler güldü.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman yönetiminde yürütülen mali disiplin ve kaynak planlaması sonucunda, yaklaşık 1 milyar liraya ulaşan çalışan alacaklarının tamamı belediye emekçilerine ödendi.

Geçmiş dönemden kalan tüm hak edişlerin ödenmesiyle birlikte, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan "maaş krizi" de alınan mali tedbirler ve planlı kaynak yönetimiyle sona ermiş oldu.