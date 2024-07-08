Beşiktaş Belediyesi, Çamlık Parkı'ndaki Basketbol Sahasını Yeniledi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Çamlık Parkı'ndaki Basketbol Sahasını Yeniledi

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Çamlık Parkı'ndaki basketbol sahası profesyonel basketbolcu Sebo Göndür ve Belediye iş birliği ile yenilenerek hizmete açıldı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat da açılış törenine katılarak, sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini söyledi.

08.07.2024 15:27
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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Çamlık Parkı'ndaki basketbol sahası profesyonel basketbolcu Sebo Göndür ve Belediye iş birliği ile yenilenerek hizmete açıldı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat da açılış törenine katılarak, sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Çamlık Parkı'nda yenilenerek hizmete açılan basketbol sahasında zemin tasarımı ve boyama işlemlerinin yanı sıra, saha aksesuarları yenilerek kullanıma uygun hale getirildi. Düzenlenen açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basketbol oyuncusu ve içerik üreticisi Sebo Göndür, içerik üreticisi ve tasarımcı Levent Ülkebay, basketbol antrenörü Burak Can Çatan, sporseverler ve ilçe sakinleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sporu ve sporcuyu görev süresi boyunca destekleyeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Beşiktaş, hem kültür sanatın hem de sporun başkenti. Biz sanatı ve sanatçıyı görünür kılarken, sporu ve sporcuyu da görünür kılmak ve yeni sporcuların önünün açılması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Yeni alanlarımız, sahalarımızın yenilenmesi bizim için öncelikli durumlar. Göreve geldiğimiz an itibariyle bunları yapmaya devam ediyoruz. Tabii insanların doğdukları, büyüdükleri yere hizmet etmesi, mesleki birikimini aktarma çabası bizim için çok kıymetli. Değerli Sebo kardeşimizin de bulunduğu, yaşadığı yere hizmet etmesi, mesleki birikimini buraya aktarma çabasını takdire şayan buluyoruz. Onun kıymetli desteğiyle bu sahamızı güzel hale getirdik. Sizlerin yanındayız ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda basketbol sporunun önünü açmakla, yeni basketbolcuların yetişmesiyle ilgili çabamız görev süremiz boyunca devam edecektir."

"Basketbolu geniş kitlelere yaymak istiyorum"

Sebo Göndür, "Parkın yenilenmesi için Beşiktaş Belediyesi ile bir görüşme yaparak parkta bulanan basketbol sahasının yenilenmesi talebimi ilettim. Sağ olsun bütün belediye bana destek oldu. Hep beraber gençler için sahayı yeniledik. Basketbolu geniş kitlelere yaymak istiyorum. Basketbol, takım sporlarından en sofistike, en güzel sporlarından bir tanesi. Bunu gerçekten iyi yapacak gençlere sahibiz. Ne kadar sahaları güzelleştirip teşvik edersek o kadar güzel olur" dedi.

Temel basketbol eğitiminin de verildiği törende ödüllü yarışmalar yapıldı, Levent Ülkebay da özel bir etkinlik düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programda, Başkan Akpolat, Sebo Göndür'e adına Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketini takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi, Çamlık Parkı'ndaki Basketbol Sahasını Yeniledi - Son Dakika

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