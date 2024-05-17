Beşiktaş Belediyesi Gençlik Festivali\'nde Sena Şener sahne aldı

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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali'nin ikinci gününde, Sena Şener sahne aldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Gençlik Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. 15 Mayıs'ta Seda Erciyes konseriyle başlayan festival, dün de Sena Şener'i sevenleriyle buluşturdu.

Konser öncesi, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan dev ekranda Milletler Ligi Kadın Voleybol Turnuvası Türkiye- Hollanda karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, karşılaşma sonrası Sena Şener konseriyle doyasıya eğlendi.

Festival kapsamında bu akşam Goss grubu ve Paptircem yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda müzikseverlerle bir araya gelecek.