(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Ekonomik Şiddeti Konuşuyoruz: Fark Et, Paylaş, İtiraz Et!" başlıklı panel düzenledi. Panelde; ekonomik şiddetin görünmeyen boyutları, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı eşitsizlikler, hukuki haklar ve dayanışma mekanizmaları ele alındı.

Beşiktaş Belediyesi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Gerçek Eşitlik Nerede Derneği iş birliğiyle "Ekonomik Şiddeti Konuşuyoruz: Fark Et, Paylaş, İtiraz Et!" başlıklı panel düzenledi. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde; ekonomik şiddetin görünmeyen boyutları, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı eşitsizlikler, hukuki haklar ve dayanışma mekanizmaları ele alındı. İki oturum halinde gerçekleştirilen programda hukukçular, sendika temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri ile medya ve hizmet sektörü çalışanları bir araya geldi. Panel, Türkiye'nin ilk "Kadın Hukuku" uzmanlarından, akademisyen Av. Nazan Moroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

"EKONOMİK VE DİJİTAL ŞİDDET GÖRÜNÜR KILINMALI"

Av. Nazan Moroğlu konuşmasında; kadına yönelik şiddetin tarihsel süreçte görünürlük kazanmasına, hukuki gelişmelere ve şiddetin farklı biçimlerine değindi. Kadına yönelik şiddetin uzun yıllar yalnızca fiziksel boyutuyla ele alındığını, eşitlik mücadelesi ve uluslararası sözleşmelerle birlikte psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi farklı biçimlerin de daha fazla gündeme geldiğini belirtti.

Kadınların çalışma hakkının ve ekonomik kaynaklara erişiminin engellenmesinin ekonomik şiddetin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Moroğlu, geçmişte evli kadınların çalışabilmesi için eşlerinin iznini gerektiren yasal düzenlemelerin kadın hareketi ve hukukçuların mücadelesiyle değiştiğini hatırlattı. Kadınların haklarını bilmesinin şiddetle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Moroğlu, görünmeyen şiddet biçimlerine karşı hak bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!"

Gerçek Eşitlik Nerede Derneği Başkanı Şükran Eroğlu ise konuşmasına, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman'a ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek başladı. Eroğlu, kadınların kendi emekleriyle elde ettikleri gelir üzerinde söz sahibi olamamalarının, kazançlarını aileye bırakmaya zorlanmalarının, çalışmalarının engellenmesinin veya gelirlerine el konulmasının ekonomik şiddetin farklı biçimleri olduğunu vurguladı. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının ve yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çeken Eroğlu; hukuki, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda eşitlik mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim ve dayanışmanın, bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Eroğlu, eşitliğin emekle büyüyen ve dayanışmayla güçlenen bir değer olduğunu dile getirerek konuşmasını "Köklerimiz dayanışmada, dallarımız eşitlikte ve geleceğimiz hep birlikte. Yaşasın kadın dayanışması!" sözleriyle tamamladı.

ÇALIŞMA HAYATINDA GÖRÜNMEYEN ENGELLER ELE ALINDI

Panelin ilk oturumunda moderatör olarak konuşan Avukat Özlem Şen; kadınların çalışma hayatında karşılaştığı yapısal eşitsizliklere, ekonomik şiddete, cam tavan engellerine ve toplumsal cinsiyet rollerine dikkat çekti. Ekonomik şiddetin çoğu zaman normalleştirildiğini belirten Şen, 6284 Sayılı Kanun kapsamında ekonomik şiddetin de şiddet türleri arasında yer aldığını hatırlatarak, ekonomik şiddetin, fiziksel iz bırakmasa da kadınların geleceği üzerinde kalıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Kadınların terfi süreçlerinde dışlanması, karar mekanizmalarına dahil edilmemesi, aynı işi yapan erkeklere kıyasla daha düşük ücret alması ve başarılarının farklı değerlendirilmesi gibi eşitsizliklere değinen Şen, erkeklerde liderlik olarak görülen davranışların kadınlarda olumsuz nitelendirilebildiğine dikkat çekti. 2024 yılında medya çalışanı kadınlar üzerine gerçekleştirdiği araştırmanın bulgularını da paylaşan Şen, hiyerarşik ve erkek egemen yapılarda güç mesafesi algısının arttıkça, kadınların cam tavan engellerini daha fazla hissettiğini belirtti. Medya sektöründe toplumsal cinsiyet rollerinin ve görünmez engellerin sorgulanması gerektiğini ifade eden Şen, eşitlik mücadelesinin çalışma hayatının her alanında sürdürülmesinin önemine işaret etti.

KADINLAR HUKUKİ DESTEK MEKANİZMALARINDAN YARARLANABİLİR

Panelde konuşan Avukat Aylin Moraloğlu ise şiddete maruz kalan veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınlara yönelik hukuki destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Yalnızca fiziksel saldırıların değil; tehdit, gözdağı, psikolojik, ekonomik ve cinsel baskıların da şiddet kapsamında değerlendirildiğini vurgulayan Moraloğlu, İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu'na yapılan başvurularda belge veya ücret talep edilmeden avukat görevlendirmesi yapılabildiğini aktardı. Kadınların hukuki haklarını bilmesinin ve destek mekanizmalarına başvurmaktan çekinmemesinin önemine dikkat çeken Moraloğlu, "Yalnız değiliz, hep bir aradayız; birbirimize destek olacağız ve birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Banu Tuna ve Kadın İşçi Dayanışma Derneği'nden Rahime Karvar, panelin ilk oturumunda, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara değindi.

Panelin ikinci oturumu ise Gökçe Çiçek Kösedağı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Gazeteci Merve Özçelik, set çalışanı Evrim Özdemir ve İmece Ev İşçileri Sendikası'ndan Tülay Korkutan, kendi sektörlerinde kadın olarak edindikleri deneyimleri paylaşarak çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları anlattı.