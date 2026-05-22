Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu
Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

22.05.2026 09:44
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı, 90 bin dolar ele geçirildi.

-BEŞİKTAŞ Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan aralarında eski belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ile Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, 'rüşvet almak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avro ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturmada daha önce Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş da tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

