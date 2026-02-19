Beşiktaş Belediyesi, İlçe Genelindeki Camileri Ramazana Hazır Hale Getirdi - Son Dakika
Beşiktaş Belediyesi, İlçe Genelindeki Camileri Ramazana Hazır Hale Getirdi

19.02.2026 14:44  Güncelleme: 15:25
Beşiktaş Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerin hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet yapılabilmesi için kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde yürüttüğü kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla, ilçedeki camiler ramazan ayına hazır hale getirildi.

Beşiktaş Belediyesi, ramazan ayının ruhuna uygun olarak, ilçe sakinlerinin ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmesi için temizlik seferberliği başlattı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm camilerde iç mekandan avluya kadar her nokta detaylı bir bakımdan geçirildi.

Detaylı hijyen ve modern ekipmanlarla bakım

Özel donanımlı ekipler ve modern ekipmanlar eşliğinde gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinde, cami içindeki halılar profesyonel makinelerle yıkandı. İbadet alanının en önemli noktaları olan mihrap, minber ve kürsü titizlikle temizlenirken; ayakkabılıklar, kapı kolları ve pencereler dezenfekte edildi.

Ortak kullanım alanları unutulmadı

Çalışmalar sadece iç mekanla sınırlı kalmadı. Vatandaşların ortak kullanım alanları olan şadırvan, abdesthane ve cami avlularında da kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüldü. Hijyen standartlarının en üst seviyeye çıkarıldığı bu alanlar, ramazan ayının yoğun kalabalıklarına uygun hale getirildi.

Kaynak: ANKA

15:56
