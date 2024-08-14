Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Projesini Vatandaşlarla Paylaşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Projesini Vatandaşlarla Paylaşıyor

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Beşiktaş Belediyesi, Stratejik Plan projesini vatandaşlara anlatmak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için saha çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ı birlikte yöneteceklerini ve kararları birlikte alacaklarını belirtti.

14.08.2024 15:05  Güncelleme: 16:28
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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Stratejik Plan projesini hayata geçirmek üzere saha çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş için kararları birlikte alacağız. Beşiktaş hepimizin" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Plan projesini vatandaşlara anlatmak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için saha çalışmalarına başladı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği stant, Beşiktaş'ın 23 mahallesinde, farklı günlerde ilçe sakinleriyle buluşacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün gözümüz, kulağımız Konaklar Mahallesindeki komşularımızdaydı. Çünkü sizlere bir söz verdik: Beşiktaş'ı birlikte yöneteceğiz. Sırasıyla tüm mahallelerimizi gezip sizi dinleyecek, Beşiktaş için kararları birlikte alacağız. Beşiktaş hepimizin"dedi.

Saha çözüm ekipleri, Konaklar Mahallesi'nde bulunan semt pazarında stant kurarak Belediye'nin Stratejik Plan projelerini anlattı. Mahalle sakinleri Belediye'nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alarak, kendi görüş ve düşüncelerini postit kağıtlara yazarak Stratejik Plan panosuna astı.

"Halkın sesini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak çok önemli"

Konaklar Mahallesi'nde açılan Stratejik Plan Standı'na yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, Belediye'nin uygulamasından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Bir vatandaş, "Herkes çok memnun. Sokakta bir tane çöp yok. Belediye Başkanı'mız çok mütevazı biri ve halkla iç içe yaşıyor. Beşiktaş halkı ve ben şahsım olarak bu durumdan çok memnunuz. Halkın sesini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak çok önemli" diye konuştu.

Karar alma süreçlerine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, 'https://besiktashepimizin.com/' adresinden online anketi doldurabilir.

Kaynak: ANKA

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