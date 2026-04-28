Beşiktaş, EuroCup Finalinde JL Bourg'a Konuk Oluyor

Temsilcimiz Beşiktaş, final serisinin ikinci maçında Fransız ekibi JL Bourg'a konuk oluyor. Kritik maçın heyecanı canlı yayın ve canlı sohbet ile Misli'de yaşanıyor. Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine İstanbul'da 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde Beşiktaş, bu akşam kazanarak seriyi İstanbul'a taşıyıp şampiyon olmak istiyor.

Öne çıkan istatistikler: İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşmanın 2'si '165.5 Alt' bitti. İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşmanın 2'sinin ilk yarılarını Beşiktaş kazandı. İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşmanın 2'sini Beşiktaş kazandı. Misli üyelerinin %30'u Beşiktaş galibiyetini tercih ediyor.

Misli yazarı Orçun Konaklılar'ın yorumu: Beşiktaş, ilk maçta sahasında Bourg'a 72-60 mağlup oldu. Bourg, savunmada Beşiktaş'ın bire bir oyununa zorluk çıkardı ve hücumda fark yarattı. Beşiktaş'ın hedefi bu maçı kazanarak finali İstanbul'a bırakmak. Bourg ise evinde şampiyonluğu kutlamak istiyor. Ismael Kamagate'nin sakatlığı Bourg için büyük eksiklik. Beşiktaş'tan kararlılık bekleniyor, yüksek skorlu bir maç öngörülüyor.

Karşılaşmada JL Bourg galibiyetine 1.83, Beşiktaş galibiyetine 1.45 oran veriliyor. Oranlar değişiklik gösterebilir.