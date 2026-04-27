Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Sergen Yalçın'ın 100. maçı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, son maçında Samsunspor'a mağlup oldu. 20 puanla son sırada yer alan Fatih Karagümrük ise İkas Eyüpspor'a yenildi. İki ekip ligde 18. kez karşılaşacak; geride kalan 17 maçta Beşiktaş 12, Karagümrük 2 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti. Beşiktaş 37, rakibi 12 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın için maç özel bir anlam taşıyor; deneyimli teknik adam Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar 99 maçta 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Devre arasında kadroya katılan kaleci Devis Vasquez'in ilk kez forma giymesi bekleniyor. Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında. Konuk ekipte Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmezken Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio sarı kart sınırında.

Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Batuhan Kolak yönetecek. beIN Sports 2'den yayınlanacak. Beşiktaş, Karagümrük ile oynadığı son üç lig maçını kazandı ancak üst üste dört galibiyet alamadı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olduğu sekiz maçın sadece birini kazandı (Mayıs 2021). Beşiktaş, Süper Lig'e yükselen takımlara karşı son üç maçını gol yemeden kazandı. Fatih Karagümrük, İstanbul takımları arasında en az galibiyet alan ekip (1 galibiyet, 4 puan). Beşiktaş son üç maçının ikisini kaybetti. Fatih Karagümrük, deplasmanda oynadığı son 33 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Oh Hyeon-Gyu, iç saha maçlarında 5 gol attı. Orkun Kökçü, 7 gol ve 7 asistle en fazla golde pay sahibi olan Beşiktaş oyuncusu.