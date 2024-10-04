Beşiktaş: Frankfurt\'a 3-1 Yenildi

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(İSTANBUL)- Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayan maçı İskoç hakem John Beaton yönetti.

Konuk takım Eintracht Frankfurt 19. dakikada Ömer Marmuş'un penaltıdan ve 22. dakikada Eric Junior Dina Ebimbe ve 82.dakikada Ansgar Knauff'un attığı golle Beşiktaş karşısında 3-0 öne geçti. Beşiktaş 90 artı 3'te Arthur Masuaku ile farkı 2'ye indiren golü buldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi.