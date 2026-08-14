Beşiktaş, Hradec Kralove\'yi Eledi

(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi Litvanya ekibi Kauno Zalgiris oldu.
Beşiktaş, sahasında oynanan karşılaşmayı Vaclav Cerny'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
İlk karşılaşmadan da 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibini toplamda 2-0'lık skorla eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.
Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
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