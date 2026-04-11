Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında Adalı'dan Açıklamalar
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında Adalı'dan Açıklamalar

11.04.2026 14:39
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında başkan Serdal Adalı, kulübün mali durumu ve yeni sezon hedefleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Adalı, konuşmasına eski teknik direktör Mircea Lucescu'yu anarak başladı ve Antalyaspor galibiyeti için teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti. Göreve geldiklerinden beri 72 milyon Euro bonservis geliri elde ettiklerini belirten Adalı, maaş bütçesi çalışmalarının kulübe katkı sağlayacağını vurguladı. Futbol takımının sportif başarı ve ekonomik kazanç hedeflediğini, takım yaş ortalamasını 26'ya düşürdüklerini ve mali zorluklardan kurtulduklarını ifade etti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına değinen Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na hakem kararlarıyla ilgili tepki gösterdi. 'Eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemlerden şikayet ederek, adalet sağlanmadıkça kalıcı başarının hayal olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın hakkını koruyacaklarını ve camianın birlik içinde olması gerektiğini ekledi.

Adalı, kulübün mali bağımsızlığı için çalıştıklarını, son dönemde 16 sponsorluk anlaşmasıyla 1.9 milyar TL kazandırdıklarını açıkladı. Gedson Fernandes transferinde özel bir yol izlediklerini, Benfica'ya ödenecek 10 milyon Euro'yu kiralama giderine yazdıklarını ve bu işlemi 5 yıla yayarak ödeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Bankalar Birliği borcunu Dikilitaş projesi geliriyle kapatacaklarını ve faizi 3 yılda ödeyeceklerini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

