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Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattı Patladı - Son Dakika
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Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattı Patladı

Beşiktaş Ortaköy\'de Ana İsale Hattı Patladı

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri çalışmalara başladı ve su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerleri su ve kum ile doldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

31.01.2024 08:06
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BEŞİKTAŞ Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde ana isale hattı patladı. Belediye ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerine su ve kum ile doldu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattı Patladı - Son Dakika
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