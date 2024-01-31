Beşiktaş Ortaköy\'de Ana İsale Hattı Patladı

Estetik kurbanı olan Dilan Çiçek Deniz konuştu: İnanılmaz zordu

Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı çene dolgusu ve birkaç küçük estetikten dolayı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu. Katıldığı yayında estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf eden oyuncu "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.