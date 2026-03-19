Beşiktaş'ta restoranda asma tavanın çökmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Beşiktaş'ta 16 Mart Pazar günü akşam saatlerinde balık restoranında yemek yiyen müşterilerin üzerine asma tavan düştü.
İhbar üzerine restorana gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuk ile anne ve babasını hastaneye kaldırdı.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, babanın işletmeden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş Restoranında Asma Tavan Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?