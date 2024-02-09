Beşiktaş sahilinde binlerce denizanası ve suyun üzerindeki evsel atıklar dikkat çekti - Son Dakika
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Beşiktaş sahilinde binlerce denizanası ve suyun üzerindeki evsel atıklar dikkat çekti

Beşiktaş sahilinde binlerce denizanası ve suyun üzerindeki evsel atıklar dikkat çekti

Kuruçeşme Parkı ve Arnavutköy sahilinde lodosun etkisiyle binlerce denizanası kıyıya vurdu. Denizanası yoğunluğu nedeniyle kıyı beyaza bürünürken, su yüzeyindeki çöp birikintileri de dikkati çekti. Vatandaşlar, denizanalarının ciltte ani ağrıya ve iltihaplı izlere neden olabileceği için dikkatli olmalı.

09.02.2024 16:55
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Beşiktaş sahilinde binlerce denizanası görülürken suyun üzerindeki evsel atıklar ise dikkati çekti.

Kuruçeşme Parkı ve Arnavutköy sahilinde lodosun da etkisiyle binlerce denizanası kıyıya vurdu.

Denizanası yoğunluğu nedeniyle kıyı beyaza bürünürken, su yüzeyindeki çöp birikintileri de dikkati çekti.

Öte yandan, denizanalarının insan vücuduna teması halinde ciltte ani ağrıya ve iltihaplı izlere neden olabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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