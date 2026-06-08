Özel Bireyler, 16'ncı Kez Beşiktaş'ta Kelebek Festivali'nde Buluştu - Son Dakika
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Özel Bireyler, 16'ncı Kez Beşiktaş'ta Kelebek Festivali'nde Buluştu

08.06.2026 09:41  Güncelleme: 10:38
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Beşiktaş Belediyesi ve Rotary iş birliğiyle düzenlenen 16. Kelebek Festivali, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini bir araya getirerek dayanışma ve kapsayıcılık mesajı verdi.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi ile Uluslararası Rotary 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Kelebek Festivali", bu yıl 16'ncı kez Dilek Sabancı Parkı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da festivale katılarak özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

"Aynı Gökyüzünün Altında Farklı Kanatlarla Uçuyoruz" sloganıyla düzenlenen Kelebek Festivali, özel gereksinimli bireyleri, ailelerini ve toplumun farklı kesimlerinden vatandaşları bir araya getirerek dayanışma ve kapsayıcılık mesajı verdi. 2008 yılından bu yana düzenlenen festival kapsamında gün boyunca dans gösterileri, sahne performansları, sanat ve el işi atölyeleri, eğlenceli oyunlar ve çeşitli ikramlar katılımcılarla buluştu."

Özel gereksinimli bireyler ile özel gereksinimi olmayan bireylerin birlikte vakit geçirdiği etkinliklerde sosyal kaynaşma ve toplumsal farkındalık ön plana çıktı.

Başkan Vekili Şişman da festivale katılarak özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlik alanını gezen Rasim Şişman, katılımcılarla sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.

Festivalde yer alan sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de etkinliğin önemine dikkati çekti.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gönüllüsü Senem Dilek Duyan, festivalin öğrencilerin sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR ETKİNLİK"

"Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'ndan geliyoruz. Bugün Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte toplam 8 öğrencimizle yer aldık. Öğrencilerimizin sosyal adaptasyonu için çok kıymetli bir etkinlik. Boyamalar ve okulumuzun drama kulübünün gerçekleştireceği skeçler, öğrencilerin özgüvenlerinin artması ve bireyselleşmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor."

Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzcileri Grubu Sorumlusu Bedriye Şener Yılmaz ise etkinliğin katılımcılar üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, şunları söyledi:

"Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu etkinlik anneler ve çocuklar üzerinde çok güzel etkiler bırakıyor. Katılımcılar gelecek yıl yeniden burada olmak için heyecan duyuyor, farklı etkinlikler hazırlıyor ve diğer engelli arkadaşlarıyla paylaşmak için motive oluyorlar. Beşiktaş Belediyesi'ne ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."

Toplumsal farkındalığın artırılmasına, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine ve kapsayıcı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan 16'ncı Kelebek Festivali, İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen yüzlerce katılımcının yoğun ilgisiyle sona erdi.

Festival, farklılıkların bir arada yaşamın zenginliği olduğuna dikkati çeken renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özel Bireyler, 16'ncı Kez Beşiktaş'ta Kelebek Festivali'nde Buluştu - Son Dakika

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