Beşiktaş'ta 3 Değişiklik, Sergen Yalçın 100. Maçında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Amir Murillo ile Vaclav Cerny'nin yerine Devis Vasquez, Taylan Bulut ve Milot Rashica görev aldı.

Beşiktaş'ın 11'i: Devis Vasquez, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh. Yedekler: Emre Bilgin, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Devrim Şahin, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu.

Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Ara transferde Roma'dan kiralanan Vasquez, Ersin Destanoğlu'nun yerine 11'deydi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 57 galibiyet, 18 beraberlik, 24 mağlubiyet alırken, takım 193 gol atıp 115 gol yedi.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez bir maçta kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı olan kaleci, 41 maçın tamamında kadrodaydı ve 28'inde 11'de başladı.

Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de başladı. Genç oyuncu son olarak 5 Şubat'taki Kocaelispor maçında forma giymişti.

Maç öncesinde Orkun Kökçü'ye mart ayının en güzel golü ödülü verildi. Ayrıca Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a çiçek, eski Beşiktaşlı Josef de Souza ve Marcelo Guedes'e forma takdim edildi.