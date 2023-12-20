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Beşiktaş'ta 3 milyon adet madeni para basılıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 3 milyon adet madeni para basılıyor

Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde günde ortalama 3 milyon adet madeni para basılıyor. Son günlerde tartışılan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraların basın aşaması da görüntülendi. Darphane yetkilileri, geçtiğimiz aydan beri madeni 5 lira üretimine başlandığını ve 100 milyon adet hatıra para basmayı planladıklarını belirtti.

Beşiktaş\'ta 3 milyon adet madeni para basılıyor
20.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:24
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BEŞİKTAŞ'ta Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde günde ortalama 3 milyon adet madeni para basılıyor. Son günlerde tartışılan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraların basın aşaması da görüntülendi. Darphane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, madeni 5 liraların üretimi geçtiğimiz aydan beri yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği onay akabinde madeni 5 lira üretimine başlandı. Darphanede 100 milyon adet hatıra para mahiyetinde, tedavül hatıra para mahiyetinde baskı yapmayı planlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 3 milyon adet madeni para basılıyor - Son Dakika
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