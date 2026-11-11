Beşiktaş'ta 3 şüpheli tartıştıkları sürücüyü sopayla darbetti, o anlar kamerada

Beşiktaş'ta 3 şüpheli tartıştıkları sürücüyü sopayla darbetti, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta seyreden bir otomobildeki 3 kişi, tartıştıkları sürücünün hafif ticari aracının önünü kesip ellerindeki sopalarla camlarına vurdu. Şüpheliler aracın kapısını açarak sürücüyü sopayla darbetti, o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Beşiktaş'ta, 3 kişinin trafikte tartıştığı sürücüyü sopayla darbetmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Seyreden bir otomobildeki 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün kullandığı hafif ticari aracının önünü kesti.
Şüpheliler, ellerinde sopalarla aracın camlarına vurup kırmaya başladı.
Daha sonra aracın kapısını açan şüpheliler, sürücüyü sopayla darbetti.
Olay, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
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