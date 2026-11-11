Beşiktaş'ta 3 şüpheli tartıştıkları sürücüyü sopayla darbetti, o anlar kamerada

Beşiktaş'ta, 3 kişinin trafikte tartıştığı sürücüyü sopayla darbetmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Seyreden bir otomobildeki 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün kullandığı hafif ticari aracının önünü kesti.

Şüpheliler, ellerinde sopalarla aracın camlarına vurup kırmaya başladı.

Daha sonra aracın kapısını açan şüpheliler, sürücüyü sopayla darbetti.

Olay, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.