Beşiktaş\'ta bir bankanın ATM\'sinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.
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