Beşiktaş'ta Cip Kazası: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Cip Kazası: Sürücü Tutuklandı

Beşiktaş\'ta Cip Kazası: Sürücü Tutuklandı

Beşiktaş'ta cipiyle park halindeki 4 otomobile çarpan ve yolda yürüyen bir kişiyi ağır yaralayan sürücü, tutuklandı. Kazanın ardından sürücü kaçmış, ancak daha sonra yakalanmıştı.

16.08.2024 16:43
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İSTANBUL Beşiktaş'ta cipiyle park halindeki 4 otomobile, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan Furkan Dağlı (34), gözaltına alındığı Tekirdağ'da çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaza, 11 Ağustos saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otel işletmeciliği yapan Furkan Dağlı'nın kontrolünü yitirdiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Kazada Kırarslı ağır yaralanırken, Furkan Dağlı ise kaçtı. Dila Kırarslı, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Furkan Dağlı, yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Dağl, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIK YENİDEN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı, Furkan Dağlı'nın yeniden gözaltına alınmasını talebiyle Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazı gönderdi. Savcılığın talebinin ardından Dağlı, dün Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Furkan Dağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanan Furkan Dağlı, yaklaşık 1 saat süren sorgu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü.

SEGBİS'LE MAHKEMEYE BAĞLANDI

Geceyi emniyette geçiren Furkan Dağlı, bugün yeniden Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Dağlı'nın, SEGBİS aracılığıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alındı. Mahkeme, Furkan Dağlı'nın 'taksirle yaralama' suçundan tutuklanmasına hükmetti. Dağlı, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

SİLAH VE MERMİYLE PAYLAŞIMLARA YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Dağlı.'nın arkadaşı O.Y. ile sosyal medya hesaplarından silah ve mermilerle yaptığı paylaşımlar nedeniyle de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Dağlı'nın evi ve işletmeciliğini yaptığı otelde arama yaptı. Arkadaşı O.Y. de ilçedeki Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ele geçirilen tabanca ve 4 bıçak ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan O.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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