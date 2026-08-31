Beşiktaş\'ta Elektrik Arızası Yangına Sebep Oldu

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeyken elektrik arızası veren otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Levent ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, İlker Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobil, seyir halindeyken elektrik arıza verdi. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü İlker Y. otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Kısa süre sonra çıkan yangında alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.