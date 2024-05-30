Beşiktaş\'ta gece kulübü yangınında 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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BEŞİKTAŞ'ta, 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin 9 şüpheli hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin 9 sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianame incelemesi devam ediyor.