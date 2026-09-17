Beşiktaş\'ta hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halindeki 34 UH 9061 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Caddenin bir şeridini trafiğe kapatan polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.