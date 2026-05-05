Beşiktaş\'ta Hırsızlık Şüphesi: İki Kadın Tutuklandı

BEŞİKTAŞ'ta operasyondan dönen polis ekipleri, bir binanın önündeki hareketlerinden şüphelendikleri iki kadını takibe aldı. Girdikleri binadan hırsızlık yaptıktan sonra çıkan şüpheliler suçüstü yakalandı. Daha önceden suç kayıtları olduğu belirtilen N.Ç. (22) ve N.D. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Nisan'da operasyondan dönerken Gayrettepe Mahallesi Süleyman Bey Sokak'ta iki şüpheli kadını fark etti. Bina önünde oturarak çevreyi gözetledikleri görülen kadınlar takibe alındı. Polis ekipleri, şüphelileri cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. Bir süre sonra bir apartmana giren şüpheliler, S.G.E.'ye ait daireye girerek hırsızlık yaptı. Şüphelilerin evden bir bilgisayar ile yaklaşık 264 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Apartmandan çıkan iki kadın, kapıda bekleyen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada çalınan bilgisayar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden N.Ç.'nin 32 suç kaydı olduğu ve iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli N.D.'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.