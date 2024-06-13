Beşiktaş'ta İETT Otobüsüne Tutunan Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

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Beşiktaş'ta İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen iki patenli gencin tehlikeli yolculuğu kayıt altına alındı.

Bir aracın içerisinden kayda alınan görüntülerde, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsüne tutunarak ilerlemeye çalışan iki patenli genç yer aldı.

Canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan gençlerin, diğer vatandaşlar tarafından uyarılmalarına rağmen patenle kaymaya devam ettikleri görüldü.