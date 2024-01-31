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Beşiktaş'ta İsale Hattı Patladı: Cadde ve Sokaklar Sular Altında - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İsale Hattı Patladı: Cadde ve Sokaklar Sular Altında

Beşiktaş\'ta İsale Hattı Patladı: Cadde ve Sokaklar Sular Altında

Beşiktaş'ta gece saatlerinde meydana gelen isale hattı patlaması sonucu Muallim Naci Caddesi ve çevresi sular altında kaldı. Patlama nedeniyle bir iş yeri zarar gördü. İSKİ ekipleri suyu kesip tahliye çalışması yaparken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İşletmesi zarar gören esnaf, büyük bir facianın yaşanmamasına şükrettiğini belirtti.

31.01.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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Beşiktaş'ta gece saatlerinde patlayan isale hattı nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, bir iş yeri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, gece Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nin altından geçen isale hattında patlama meydana geldi. Caddenin üstündeki beton yarılırken borudan çıkan tazyikli su etrafa saçıldı. Çökme riskinin yaşandığı yol ve ara sokaklar sular altında kaldı, caddede araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Patlamanın etkisiyle caddedeki kaldırım taşları da havaya fırlayarak etrafa yayıldı. Camları kırılan bir iş yeri su ve çamurla dolarken, masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine İSKİ ekipleri suyu kesip tahliye çalışması başlattı. Polis ekipleri de Muallim Naci Caddesi'ni Beşiktaş yönünde trafiğe kapattı.

Ekiplerin bölgede iş makineleriyle yürüttüğü çalışma devam ediyor.

İşletmesi zarar gören esnaf konuştu

İş yeri büyük zarar gören işletmeci Ercan Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, borunun patlamasıyla fırlayan kaldırım taşlarının iş yerinin camlarını kırarak içeri girdiğini söyledi.

Büyük dolapların dahi hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Şükrediyoruz ki içeride müşteri yoktu. Yoksa büyük bir facia olabilirdi." dedi.

Erdoğan, olayın gece yaşanmasının şans eseri olduğunu ve trafiğin yoğun olduğu bir zamanda olsa daha büyük zarar oluşabileceğini anlattı. Maddi zarara uğradığını dile getiren Erdoğan, itfaiye ekiplerinin tutanak tutmasının ardından iş yerini temizlemeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, patlamanın ardından yaşanan su baskını vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İsale Hattı Patladı: Cadde ve Sokaklar Sular Altında - Son Dakika
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