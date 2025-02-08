Beşiktaş\'ta İstinat Duvarı Çöktü

Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otoparktaki bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokağı'ndaki sitenin istinat duvarı otopark olarak kullanılan alanın üzerine çöktü.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökmeden dolayı otoparktaki bazı araçlar ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
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