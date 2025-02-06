İstanbul Beşiktaş'ta kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini ara ara gösteriyor. Beşiktaş Levent'te kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. İstanbul Beşiktaş Levent'te kar yağışının lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışının sürmesi bekleniyor.
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