Beşiktaş'ta Kıraathane İşleten Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Kıraathane İşleten Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Beşiktaş\'ta Kıraathane İşleten Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kıraathanede iş yeri sahibi İsmail Karabıyık'ın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının, maktule olan borcunu ödeyemediği için cinayeti planladığı ifade edildi.

23.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta kıraathane işleten bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Türkali Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 21 Şubat'ta iş yeri sahibi İsmail Karabıyık'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Olayı Mehmet S'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Ataşehir'de, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla yakaladı.

Şüphelinin, emniyette, "maktule 6 bin 500 lira borcunu ödeyemediği için aralarında husumet oluştuğu ve olayı planlayarak gerçekleştirdiği" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kıraathane İşleten Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kıraathane İşleten Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement