Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı: 11 Gözaltı
Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı: 11 Gözaltı

10.04.2026 14:35
İstanbul Beşiktaş'ta araç kiralama şirketine ait 14 araca kundaklama ve sahibinin evinin kurşunlanması olayında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketine ait park halindeki 14 aracı etkileyen kundaklama sonucu çıkan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait park halindeki araçların olduğu alanda 2 şüpheli tarafından çıkarılan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş yeri sahibinin evinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin eve ateş açması, daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor.

Ne olmuştu?

Barbaros Bulvarı'nda araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda 6 Nisan'da çıkan yangın 14 araca sıçramıştı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmüş, kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırılmıştı.

Yangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yangının 2 şüphelinin kundaklaması sonucu çıktığını belirlemişti. Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edilmişti.

İş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenilmişti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, eylemleri gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet de ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, Güvenlik, Beşiktaş, Gözaltı, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı: 11 Gözaltı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı: 11 Gözaltı - Son Dakika
Advertisement
