Beşiktaş'ta Metruk Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Metruk Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş\'ta Metruk Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş'ta evsizlerin kaldığı iddia edilen iki katlı metruk binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Mahalle muhtarı, binanın zaman zaman kullanıldığını ve yan taraftaki konutlarda oturanların kurtulduğunu belirtti.

12.02.2024 21:30  Güncelleme: 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEŞİKTAŞ'ta evsizlerin kaldığı iddia edilen iki katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ortaköy Mahallesi, Bulgurcu sokakta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Evsizlerin kaldığı iddia edilen ahşap binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Çevre binalarda oturan ve dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

"ZAMAN ZAMAN BİRİLERİ GİRİP ÇIKIYORLARDI"

Ortaköy Mahalle Muhtarı Yeşim Özer, "Orası vakıflar Tarafından mühürlenmiş bir binaydı, metruk bir binaydı. Fakat zaman zaman orada birileri girip çıkıyorlardı. Yan tarafta da konutlar var. Yani ben ona çok korktum. Mahalleden insanlar değillerdi. Girip çıktıklarını komşularımızdan da duyuyorduk. Aldığımız bilgiye göre yaralı yok. Fakat bir tane yan tarafta oturan yaşlı teyzemiz vardı. Onu da ambulans almış yani kurtulduğunu  ümit ediyoruz. Hastanede şu anda.

Hani komşulardan aldığım habere göre  yan binalardaki herkes kurtulmuş" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Metruk Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:58:52. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Metruk Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement