Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

15.02.2026 09:49
Berat Salih Baykal'a çarpan otomobilin sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza sonrası Baykal hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'ta motosikletiyle ilerleyen Berat Salih Baykal, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhat O. (22) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan Baykal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat O., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Baykal'ın sosyal medya hesabında motosiklet kullandığı bir görüntüsünü 'Yürek parayla alınmaz', bir başka fotoğrafını ise 'Benden ikinci şans diye birşey yok' notuyla paylaştığı görüldü.

Olay, 8 Şubat Pazar günü saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle yolda ilerleyen Berat Salih Baykal sollama yapmak istedi. Baykal bu sırada karşı yönden gelen Ferhat O. idaresindeki 34 KDL 96 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Baykal ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Baykal'ın motosikletle ilerlediği sırada sollama yaptığı ve karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar görülüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Baykal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek sürücü Ferhat O. ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede Berat Salih Baykal'ın kusurlu olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhat O. ise emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan işlem başlatılan Ferhat O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BENDE İKİNCİ ŞANS DİYE BİRŞEY YOK'

Diğer yandan Baykal'ın sosyal medya hesabında motosiklet kullandığı bir görüntüsünü 'Yürek parayla alınmaz' notuyla, bir başka fotoğrafını ise 'Benden ikinci şans diye birşey yok' notuyla paylaştığı görüldü. Berat Salih Baykal'ın Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde (TEFL) oyuncu olduğu ve Sivasspor E-Spor takımında da eski takım kaptanı olduğu da öğrenildi. Baykal'ın cenazesi, 9 Şubat Pazartesi günü Kazlıçeşme Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

