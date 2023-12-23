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Beşiktaş'ta Otomobil Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Otomobil Çalan Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalan şüphelinin M.V. olduğunu tespit etti. Bahçelievler'de yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beşiktaş\'ta Otomobil Çalan Şüpheli Tutuklandı
23.12.2023 - 10:59,
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Beşiktaş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalan zanlının M.V. olduğunu belirledi.

Bahçelievler'de olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Otomobil Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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