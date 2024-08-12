Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: Park Halindeki Araçlara ve Yol Kenarındaki Kadına Çarptı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: Park Halindeki Araçlara ve Yol Kenarındaki Kadına Çarptı

Beşiktaş'ta gece hızla ilerleyen bir otomobil, park halindeki araçlara ve yol kenarında yürüyen bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 12:02
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Beşiktaş'ta bir otomobil gece park halindeki araçlara ve yol kenarında yürüyen kadına çarptı.

Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokak'ta gece hızla ilerleyen 34 DOK 427 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Savrulan araç, park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklet ile yol kenarında yürüyen Dila K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Dila K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitlerinin iddiasına göre sürücü kaçtı, araçta bulunan Furkan P. ise olay yerinde kaldı.

Polis ekipleri Furkan P'yi gözaltına alarak, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Devrilen araç ise çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: Park Halindeki Araçlara ve Yol Kenarındaki Kadına Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: Park Halindeki Araçlara ve Yol Kenarındaki Kadına Çarptı - Son Dakika
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