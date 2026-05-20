Beşiktaş'ta UEFA Finali Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta UEFA Finali Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

20.05.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aston Villa ile Freiburg arasındaki UEFA finali nedeniyle Beşiktaş çevresinde trafik yoğunluğu arttı.

(İSTANBUL) İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında saat 22.00'de UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Beşiktaş Park çevresi başta olmak üzere çok sayıda güzergahta ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Haritasına göre yollarda yoğunluk 18.00 civarında yüzde 87 düzeyine yükseldi. Vatandaşlar, özellikle Beşiktaş çevresinde taksilerin yolcu almamasından yakındı.

Bu akşam 22.00'de Beşiktaş Park'ta, İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi. Stad çevresinde bazı yollar saat 07.00'den müsabaka bitimine kadar ulaşıma kapatıldı.

Bu düzenlemenin de etkisiyle kentte Avrupa ve Anadolu yakalarında her akşam yaşanan trafik yoğunluğuna Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yaşanan yoğunluk eklendi. Kentte aralıklarla yağmur da etkili olurken, vatandaşlar da taksicilerin özellikle Beşiktaş ve çevresinde yolcu almamasından ve seçmesinden yakındı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta UEFA Finali Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:21:09. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta UEFA Finali Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.