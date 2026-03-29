Beşiktaş'ta Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Beşiktaş'ta Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

29.03.2026 06:13
İstanbul Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanlar nedeniyle binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

