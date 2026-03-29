Beşiktaş'ta Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanlar nedeniyle binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?