Beşiktaş\'ta Yangın Paniği

BEŞİKTAŞ'ta tek katlı bir iş yerinin deposundan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bitişikteki binada yaşayanlar yoğun duman nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı iş yerinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan deponun bitişiğindeki binada bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.