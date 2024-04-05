Beşiktaş'ta yangın sonrası olay yeri incelemesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta yangın sonrası olay yeri incelemesi devam ediyor

Beşiktaş\'ta yangın sonrası olay yeri incelemesi devam ediyor

Beşiktaş'ta meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor. Elektrik ve doğal gazı kesilen binadan tahliye edilen vatandaşlar eşyalarını alırken, belediye temizlik ekipleri kullanılamaz hale gelen eşyaları çöpe attı. Binanın mimarı, yangın öncesinde çizimlerde sinema salonu olduğunu belirtti.

05.04.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının yaşandığı gece kulübünde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokaktaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde çıkan yangınla ilgili bulguları araştırıyor.

İnceleme için elektrik ve doğal gazı kesilen binadan tahliye edilen vatandaşlar, gün içinde dairelerine gelerek bazı eşyasını alırken, belediye temizlik ekipleri de yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen eşyayı çöpe attı.

Binanın mimari çiziminde çalıştığını belirten Mehmet Enver Horozoğlu (77), bina önünde bekleyen basın mensuplarına konuştu.

Binanın mimarı Zeki Öztekin'in yanında yüksek mühendis ve mimar olarak çalıştığını dile getiren Horozoğlu, "Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik. 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Üstte balkon vardı, o balkonda sinema makine dairesi falan vardı. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi, çıkışı vardı. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İnceleme, Mimar, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta yangın sonrası olay yeri incelemesi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı
    14:36 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı

    Yerel seçimde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak yeni 5 yıllık hizmet dönemine başladı.

  • Adıyaman İl Jandarma Komutanı İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti
    14:32 Adıyaman İl Jandarma Komutanı İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti

    Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'i makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek polisliğin önemini vurguladı ve hayatını kaybeden, şehit olan polis teşkilatı mensuplarına rahmet diledi. Daha sonra Polis Haftası kutlama programı hakkında bilgiler verdi.

  • Talasgücü Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
    14:31 Talasgücü Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

    Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını çiçeklerle karşıladı. Başkan Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek gelecekleri için umutlu olduğunu belirtti.


14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu GKN Kargo iflas bayrağını çekti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:55 McDonald’s, İsrail’deki işletmecisini satın alıyor McDonald's, İsrail'deki işletmecisini satın alıyor
12:52 Tarkan’ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 14:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yangın sonrası olay yeri incelemesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement