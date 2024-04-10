Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Efe Demir'in ailesi kabri başında dua etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Efe Demir'in ailesi kabri başında dua etti

Beşiktaş\'ta yangında hayatını kaybeden Efe Demir\'in ailesi kabri başında dua etti

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden Efe Demir'in ailesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oğullarının kabrini ziyaret etti. Aile üyeleri, Demir'in mezarında dualar okudu ve gözyaşı döktü. Baba Adem Demir, bu bayramın acı ve keder dolu olduğunu belirterek, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Demir, daha önceki bayramlarda eğlendiklerini ancak bu bayramın acı ve kederli geçtiğini ifade etti.

10.04.2024 17:13
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Beşiktaş'ta gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında vefat eden 29 kişiden Efe Demir'in (17) ailesi, oğullarının kabri başında dua etti.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin acılı aileleri ilk bayramlarını buruk geçirdi.

Yangında ölenlerden yaşı en küçük kişi olan Efe Demir'in ailesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oğullarının Sarıyer Bahçeköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Yakınları, 3 çocuklu ailenin en büyük oğlu olan Efe'nin mezarında dualar okudu.

Aile üyeleri, Demir'in defnedildiği mezarlıktaki toprağı sevdi, bu sırada gözyaşı döktü.

Efe'nin babaannesi, torununa, "Kalk yavrum, sen üşümüşsündür orada. Üşümedin mi?" sözleriyle seslendi.

"Bu bayram, acı ve keder dolu"

Baba Adem Demir, AA muhabirine, bu bayramın kendileri için acı ve keder dolu olduğunu söyledi.

Bugünün bayram olmasının kendilerine bir şey ifade etmediğini belirten Demir, yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Demir, "Bugün Efe'siz ilk bayramım. Oğlumu ziyarete geldik. Acımız büyük, içimiz parçalanıyor. Sözün bittiği yerdeyiz, elimizden bir şey gelmiyor. Bu şekilde bayram geçirmeye çalışıyoruz. Burası son nokta." dedi.

Daha önceki bayramlarda her aile gibi gezdiklerini, eğlendiklerini ifade eden Demir, "Bu bayram olmadı. Bu bayram yapamadık. Bu bayram, acı ve kederli oldu. Bu sözün bittiği yer. Elden bir şey gelmiyor. Takdiriilahi diyoruz. Kendimizi bastırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Efe Demir'in ailesi kabri başında dua etti - Son Dakika

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