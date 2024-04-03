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Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi

Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi ise yaralanmıştı. Cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve yapılan otopsi sonucunda kimlikleri belirlendi. İşlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilirken, bazı ailelerin bekleyişi devam ediyor. Yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış ve 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

03.04.2024 01:27  Güncelleme: 01:29
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Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi dışında yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59)."

İşlemleri tamamlanan birçok cenaze ailelerine teslim edildi, bazı ailelerin ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Beşiktaş'ta dün 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişi görevlendirilmişti. Olaya ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika

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