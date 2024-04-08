Beşiktaş'ta tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin öldüğü gece kulübünün bulunduğu apartmanda kesilen elektriğin yeniden verilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada yanan kofra nedeniyle yaşanan elektrik sorunları giderilmeye çalışılıyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) görevlilerinin dün ana hattan çektiği kablolarla yeni takılan kofraya elektrik verilmesinin ardından ekipler bugün binanın önünde çalışıyor.
Çevresi güvenlik şeritleri ve Beşiktaş Belediyesinin zabıtasına ait bariyerleriyle kapatılan binaya görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor.
Gece kulübünün giriş ve çıkışının bulunduğu kapıda polis ekipleri bekliyor.
Tedbir amaçlı boşaltılan binanın sakinleri zaman zaman apartman yöneticisinden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
Yangının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen rüzgarın etkisiyle is kokusu çevrede halen hissediliyor.
Yanan bina yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.
Isıtmanın merkezi sistemle sağlandığı binaya önümüzdeki günlerde su ve doğal gaz verilmesi planlanıyor.
Binanın oturuma uygunluğu ise bayramdan sonra çıkması beklenen raporun ardından belli olacak.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta yangında ölenlerin bulunduğu apartmanda elektrik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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