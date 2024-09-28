Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza

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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Barbaros Bulvarı üzerinde seyreden 34 BNC 382 plakalı otomobil aynı yönde seyreden ticari taksiye ve panelvan araca çarptıktan sonra park halindeki 2 araca daha çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya müdahale edildiği sırada sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tarafları, olay yerindeki emniyet ekipleri ayırdı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.