Beşiktaş\'taki gece kulübü yangınıyla ilgili ön bilirkişi raporunda iş yeri ruhsatı tespit edildi

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Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin hazırlanan ön bilirkişi raporunda, gece kulübü için "alkollü-lokanta" olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 11 Ağustos 2020'de Beşiktaş Belediyesinden alındığı ifade edildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan ön bilirkişi raporunda, söz konusu gece kulübü için 11 Ağustos 2020'de Beşiktaş Belediyesinden Three Brothers Turizm Organizasyon Menajerlik A.Ş. adına 500 metrekarelik kullanım alanına sahip alkollü-lokanta olarak alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının adresinin, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Sinan Pasajı Buharalı Han numara 38/20 olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca 14 Kasım 2018'de Beşiktaş Belediyesinden yine aynı şirket adına alınan ve bin 525 metrekarelik kullanım alanı diskotek olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının adresinin ise Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Sinan Pasajı Buharalı Han numara 38/26 olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair sorumluluğu bulunanlar hakkında da soruşturma işlemleri yürütüleceğini bildirmişti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman bilirkişi heyetinin çalışma yürüttüğünü kaydeden Tunç, şu bilgileri paylaşmıştı:

"Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan uzman bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporunda kusurlu oldukları belirlenen, 8 kişi hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklama, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler ilgili belediye ve kurumlardan istenmiş olup, bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemleri yürütülecektir."