Beşiktaş\'taki yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Dün akşam saatlerinden itibaren otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, peyderpey yakınlarına teslim edildi.
Olayda hayatını kaybeden 28 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Şırnak doğumlu Ahmet Kartal'ın (25) cenazesinin henüz ailesine teslim edilemediği öğrenildi.
Oğlu DJ Gökay Tevlek'in cenazesini sabah Adli Tıp Kurumundan teslim alan babası, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini belirterek, oğlunun çene kısmında yara olduğunu kaydetti.
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