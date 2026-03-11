Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Nisan Ayında Ahmetli'deki Üstgeçidin İhalesi Yapılıyor"

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mart ayı olağan meclis toplantısında, geçen ay yaşanan yoğun yağış süreciyle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi. 2026 yılının Manisa için yatırım yılı olacağını vurgulayan Dutlulu, "Nisan ayında Ahmetli'deki üstgeçidin ihalesi yapılıyor. Turgutlu Ergenekon Kavşağı'ndaki elektrik ve doğalgaz hattı deplase protokollerini meclise taşıdık. Hedefimiz, yaz aylarında temel atmak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Dutlulu, geçen ay Manisa'da etkili olan yağışlara değindi. Manisa'da son dönemde yaşanan ve mevsim normallerinin 5 katı üzerinde gerçekleşen yağışların ardından sahada yürütülen çalışmaları aktaran Dutlulu, bin 586 personel ve 750 araçla afet sürecini yöneten Büyükşehir ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Dutlulu, "Bizden önceki dönemden farklı olarak Büyükşehir ve MASKİ'yi tek bir merkezden, tam koordinasyon içinde sahaya sürdük. Kimsenin burnu kanamadan süreci atlattık. Şimdi önceliğimizi, selden zarar gören köprüler ve yolların ihalelerine vererek bu bölgeleri hızla onaracağız" dedi. Açıklamanın ardından, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün afet sürecinde yürüttüğü çalışmaları anlatan videonun gösterimi yapıldı.

"Akhisar üstgeçidinin proje ihaleleri tamamlandı"

2026'yı yatırım yılı ilan eden Dutlulu, ulaşım ağını güçlendirecek projelerin detaylarını paylaştı. Dutlulu, "Nisan ayında Ahmetli'deki üstgeçidin ihalesi yapılıyor. Turgutlu Ergenekon Kavşağı'ndaki elektrik ve doğalgaz hattı deplase protokollerini meclise taşıdık. Hedefimiz, yaz aylarında temel atmak. Saruhan Otel önündeki altgeçit ile Akhisar üstgeçidinin proje ihaleleri tamamlandı, yapım aşamasına geçiliyor. Salihli, Kula ve Sarıgöl ilçelerine kazandıracağımız modern otogarların ilk etap çalışmalarına start veriyoruz. Şubat'ta 5 bin 537 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. 27 Mart'ta 1,7 milyon ton agrega ve yeni asfalt plenti ihalesi gerçekleştirilecek. Salihli'de ilkini açtığımız asfalt plentinin ikincisi Akhisar'da kurulurken, üçüncüsünün Manisa merkezde hayata geçirilmesi için izin süreçlerini takip ediyoruz" diye konuştu.

Soma Bölgesel Isıtma Sistemi ile ilgili yıllardır beklenen çözüm için meclisten protokol yetkisi alan Dutlulu, "Soma'nın tamamını doğalgaza geçiriyoruz. AKSA, Soma Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile 3'lü protokolü imzalıyoruz. Soma halkını ve Sercan Okur Başkanımızı yalnız bırakmayacağız ve bu sistemi çok hızlı bir şekilde devreye alacağız" dedi.

"22 bin aileye erzak desteği ve 527 bin 650 çorba ikramı ulaştırdık"

Sosyal belediyecilik anlamında yürütülen çalışmaları da sıralayan Başkan Dutlulu, "20 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yaptık. 27 milyon liraya ulaşan üniversite desteği sağladık. 14 bin 700 anne kart teslimatı ve 10 bin 219 'Hoş geldin bebek' çantası verdik. 35 bin 496 haneye gıda/hijyen desteği, 7 bin 288 taziye kolisi, 22 bin aileye erzak desteği ve 527 bin 650 çorba ikramı ulaştırdık. Bin 85 engelli vatandaşa medikal destek, amatör spor kulüplerine 40,6 milyon lira nakdi yardım ve yeni hasta nakil ambulanslarını hayata geçirdik. Emekli ilaç katkı payı destek programına başladık" ifadelerini kullandı.

Kuraklıkla mücadele kapsamında, 25 dekar ve altı araziye sahip zeytin, üzüm ve sebze üreticilerine yönelik yüzde 100 hibeli damlama sulama borusu desteği projesinin 31 Mart'a kadar başvuruları alınıyor. Başkan Dutlulu, bunun hem çiftçinin maliyetini düşüreceğini hem de su kaynaklarını koruyacağını belirtti.

"Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetini artırın" çağrısı

Toplantının sonunda meclisin kadın üyeleri adına Özge Arslan bir bildiri okudu. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı merhum Gülşah Durbay'ın anıldığı bildiride, 91 üyeli mecliste sadece 7 kadın üye bulunmasının demokratik temsil açısından yetersiz olduğu belirtildi. Tüm siyasi partilere "yerel yönetimlerde kadın temsiliyetini artırın" çağrısı yapılırken, Başkan Dutlulu da kadınların gücüne olan inancını yineleyerek her zaman destekçileri olacaklarını ifade etti.