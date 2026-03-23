Beşiri\'de Otomobil Şarampole Devrildi

Batman'ın Beşiri ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Kıra dağı mevkisinde Yunus Taş (26) idaresindeki 34 EGK 461 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?