Besni'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Besni'de Kaza: 3 Yaralı

Besni\'de Kaza: 3 Yaralı
23.07.2026 20:56
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şambayat beldesi Gümüşlü köyü yakınlarında meydana geldi. O.Ş., idaresindeki 02 AGF 698 plakalı otomobil ile İ.B. yönetimindeki 06 KD 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Y.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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