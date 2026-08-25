Besni'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.Y. idaresindeki 02 HF 718 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Dörtyol köyü yakınlarında M.D. yönetimindeki 02 FL 678 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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